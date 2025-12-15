Tragedia nel Tarantino: muore a 19 anni dopo il ricovero in ospedale

Giulia è arrivata in ospedale intorno alle 7.30, ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. Poco dopo l’ingresso al pronto soccorso ha perso conoscenza. Gli accertamenti iniziali hanno evidenziato un quadro clinico compromesso, caratterizzato da una grave anemia. Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente, sottoponendola a trasfusioni di sangue e mettendo in atto tutte le procedure necessarie nel tentativo di salvarle la vita.

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni della giovane sono rapidamente peggiorate e alle 13.40 ne è stato dichiarato il decesso.

I genitori hanno deciso di non autorizzare l’autopsia. La salma sarà trasferita in serata presso la casa funeraria, dove amici e parenti potranno darle l’ultimo saluto.

Profondo il cordoglio dell’intera comunità di Lizzano. La sindaca Lucia Palombella ha espresso il dolore e lo sgomento del paese per una perdita che ha colpito tutti. La famiglia della ragazza è molto conosciuta: la madre è casalinga, il padre lavora come venditore ambulante di frutta e verdura. Giulia era la loro unica figlia.

Una morte improvvisa e ancora difficile da comprendere, che lascia un vuoto profondo non solo tra i familiari, ma in tutta la comunità.