Lecce, l’onorevole Matarrelli ringrazia Forze dell’Ordine e DDA per l’operazione antimafia

LECCE - L’operazione antimafia condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce in provincia di Brindisi conferma l’attenzione costante delle istituzioni investigative nel contrastare ogni tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico del territorio.

A sottolinearlo è l’onorevole Toni Matarrelli, che ha espresso un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla DDA per l’impegno quotidiano profuso nella tutela della legalità e della giustizia. Un’azione, ha evidenziato il parlamentare, che richiede il sostegno convinto delle istituzioni locali a tutti i livelli, chiamate ad affiancare con determinazione il lavoro di inquirenti e investigatori.

Secondo Matarrelli, è altrettanto fondamentale continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere chi opera in prima linea contro la criminalità organizzata, spesso mettendo a rischio la propria vita per difendere i valori della legalità e della convivenza civile.

Un messaggio di riconoscenza e responsabilità condivisa che ribadisce come la lotta alle mafie sia un impegno collettivo, che coinvolge istituzioni, cittadini e comunità nel loro insieme.