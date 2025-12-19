Trani: mercatini, musica e degustazioni con “Impiazza il Natale”

TRANI – Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17.00, Piazza Mazzini a Trani ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Sapori e Racconti del Natale”, promosso dalla Locanda del Giullare con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico ACA. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, celebra le tradizioni gastronomiche del territorio pugliese e favorisce l’inclusione lavorativa di persone con disabilità nel settore della ristorazione.

La piazza sarà animata da mercatini con creazioni artigianali, tra cui quelle di Idea Cucita ad Arte, Scenographic Creation, Marilù Maison, Spunto Vintage, Le Creazioni di Lulù, Ricreando, Il Mondo di Titti, Toni D’Addato e Marketico, oltre ai lavori realizzati nei laboratori del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo e della Casa per la Vita.

Oltre alla proposta culinaria della Locanda del Giullare, con cioccolata calda, tisane bio, frollini e taralli dolci di produzione propria, partecipano all’evento Apulia Casa&Cucina con le gustose pettole, le Aziende Agricole Biologiche “Oro di Trani” con crostini con olio EVO e Biobonizio con i suoi vini pregiati, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cibus Di Vinum, organizzatrice della manifestazione estiva Calici di San Lorenzo.

I più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi del Centro Diurno Socio-Educativo “La Ludausilioteca” e incontrare Babbo Natale per consegnare la loro letterina. Dalle 18.30 alle 21.30, Piazza Mazzini sarà animata dal Gruppo Storico di Barletta “I Coronati di Ferrante d’Aragona” con musici, sbandieratori e figuranti, accompagnati dal “Christmas Show” che proporrà ritmi festosi e travolgenti.

L’evento rappresenta un momento di festa, condivisione e valorizzazione delle tradizioni pugliesi, dove arte, musica e gusto si fondono per rendere il Natale a Trani un’esperienza unica per grandi e piccini.

