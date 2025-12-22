Trani, nelle “Vie del Natale” arriva il Circo delle Meraviglie: due giornate di magia per tutta la famiglia

TRANI – Le festività natalizie a Trani si arricchiscono di un appuntamento unico e spettacolare: nelle “Vie del Natale”, il Circo delle Meraviglie porta due giornate di festa, giochi e intrattenimento sotto un tendone scenografico e completamente riscaldato.

L’iniziativa, parte del ricco cartellone di eventi promosso dalla Città di Trani, è il primo e unico circo gonfiabile al mondo, pensato per sorprendere grandi e piccini. L’appuntamento è fissato per domani, 23 dicembre, e per lunedì 5 gennaio in Largo Pastore, con due spettacoli giornalieri alle 16:30 e alle 18:00. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima di 100 posti.

All’interno del circo, clown, giocolieri, acrobati e verticalisti daranno vita a numeri spettacolari, gag e giochi interattivi con il pubblico. È prevista anche un’area di contatto con animali come conigli e colombi, oltre a un punto ristoro e la possibilità di foto ricordo con i personaggi del circo.

Ideato da Bellavita Eventi Srls, il progetto punta a offrire un’esperienza natalizia immersiva, educativa e inclusiva, capace di coniugare fantasia, socialità e spirito di festa. “Assistere a uno spettacolo circense è un’esperienza educativa e stimolante per i bambini e non solo – spiegano gli organizzatori –. Il circo combina esibizioni, arte e abilità fisiche, incoraggiando il pensiero creativo e regalando emozioni a tutte le età”.

Un Natale fatto di sorrisi, stupore e condivisione attende quindi i visitatori del Circo delle Meraviglie, un piccolo mondo sospeso tra fantasia e magia, pronto a incantare grandi e piccini nelle vie di Trani.