Trinitapoli: accensione ufficiale dell’Albero di Natale in Piazza Umberto I

TRINITAPOLI - Nella serata di mercoledì 10 dicembre 2025, in occasione della Festa Patronale dedicata alla Beata Maria Vergine di Loreto, il Comune di Trinitapoli ha dato ufficialmente inizio al periodo natalizio con l’accensione delle luminarie e dei tradizionali alberi di Natale cittadini.

Alle ore 20:00, davanti al Municipio, in Piazza Umberto I, si è tenuta la cerimonia ufficiale che ha richiamato grande entusiasmo da parte di cittadini, famiglie e visitatori, accorsi numerosi per assistere al suggestivo momento del conto alla rovescia e all’illuminazione del maestoso albero di Natale.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore agli Eventi Giovanni Landriscina, l’intera Amministrazione Comunale, i parroci delle comunità parrocchiali e alcune associazioni del territorio, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’evento. La loro partecipazione ha evidenziato ancora una volta lo spirito di collaborazione che caratterizza la città e le sue iniziative.

Tra i punti di maggiore attrazione, il grande albero di Natale installato in piazza – alto circa 8 metri e decorato di luci – ha regalato ai presenti uno spettacolo luminoso particolarmente emozionante. Smartphone alla mano, cittadini e visitatori hanno immortalato l’accensione, contribuendo a rendere la serata un vero momento di festa condivisa.

Contestualmente, sono state illuminate anche tutte le altre installazioni predisposte sul territorio, compreso l’albero di via Vittorio Veneto e luminarie della Villa Comunale di Via Marconi con il presepe, che resteranno accese per l’intero periodo festivo.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per la numerosa partecipazione e invita tutta la cittadinanza a vivere pienamente il clima natalizio, cogliendo lo spirito di comunità e la bellezza delle tradizioni locali.

A Trinitapoli… sì che è Natale.



