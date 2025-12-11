Conversano: al Castello Marchione l’evento “Dolce Sentire - Natale 2025”

CONVERSANO - Lo storico e suggestivo Castello di Marchione di Conversano, già secolare dimora dei conti Acquaviva d’Aragona, una delle più antiche aristocrazie europee e del Principe Fabio Tomacelli Filomarino, che in vita ha ospitato con la preziosa collaborazione di Santa Fizzarotti Selvaggi , avv Giovanni Ramunni e poi Angela Campanella , artisti e letterati di fama internazionale, apre le sue sale , grazie alla generosità di Michele Forte per l’evento “Dolce Sentire - Natale 2025” organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Ets sezione di Bari, in collaborazione con numerose associazioni ed enti del territorio, in favore della ricerca di Retina Italia Odv. L'evento, previsto per domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 18.00, cade nell'anniversario degli 800 anni del noto Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi.

L'incontro prevede i saluti del sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio, della presidente del Municipio 2 di Bari, Alessandra Lopez, della responsabile della sez. di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia, Grazia Andidero, della presidente nazionale, Santa Fizzarotti Selvaggi, di Assia Andrao, presidente nazionale Retina Italia Odv e di Pasquale Di Matto, delegato regionale Retina Italia Odv e l'intervento sul Cantico delle Creature di Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo. Conducono la serata il giornalista e scrittore Michele Cristallo e Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Aps Incontri.

La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali a cura della pianista Adriana De Serio, dalle soprano Irina Gorbatenko e Alessia Grimaldi e dal gruppo musicale Song ‘E Napule, dalle danze a cura di Marianna Piscitiello e dalle letture sceniche sul tema natalizio di Gianfranco Liuzzi. La serata prevede anche il conferimento del Premio Mediterraneo di Pace all'avv. Antonio Maria La Scala (Fondatore di Gens Nova) e del Premio Solidarietà e Impegno Sociale alla dott.ssa Serena De Sandi (presidente Univox).

L’incontro si concluderà con una riflessione sul Natale a cura di don Tommaso Lerario. Coordinamento registico di Angela Campanella. L'evento si propone di unire tradizione e innovazione in una delle dimore più affascinanti d’Italia , donando ai partecipanti un'esperienza unica e indimenticabile. Si accede solo esclusivamente su invito.