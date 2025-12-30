Trinitapoli: approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028









«L’approvazione del bilancio è il risultato di un lavoro approfondito e rigoroso, svolto con senso di

responsabilità e nel pieno rispetto delle regole contabili. Si tratta di uno strumento di programmazione realistico e concreto, costruito per assicurare stabilità economica all’Ente, tutela dei servizi essenziali e una gestione trasparente e consapevole delle risorse pubbliche».



Il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore al Bilancio Maria Rosaria Capodivento, congiuntamente, desiderano inoltre esprimere un sentito e profondo ringraziamento alla Dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Maria Rosaria Marrone, per l’altissima professionalità, la competenza tecnica e il costante senso delle istituzioni dimostrati. Il suo lavoro, puntuale e rigoroso, ha garantito solidità, correttezza contabile e affidabilità all’intero impianto del Bilancio di Previsione, rappresentando un supporto fondamentale per l’azione amministrativa.



Il ringraziamento è esteso a tutto il personale del Settore Finanziario per l’impegno quotidiano e lo spirito di servizio.



L’Amministrazione Comunale prosegue così nel percorso di una gestione finanziaria improntata a responsabilità, trasparenza e programmazione attenta, nell’interesse esclusivo della città di Trinitapoli.







TRINITAPOLI - Il Consiglio Comunale di Trinitapoli, in data 29 dicembre 2025, ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, atto centrale della programmazione economico-finanziaria dell’Ente, che definisce le linee strategiche e le priorità amministrative per il triennio, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana gestione finanziaria.«Il Bilancio di Previsione 2026–2028 rappresenta uno strumento fondamentale per governare con responsabilità il presente e programmare il futuro della nostra città. È un bilancio improntato alla solidità, alla coerenza e alla sostenibilità, che consente all’Amministrazione di operare con una visione chiara, garantendo continuità amministrativa, rispetto degli equilibri finanziari e attenzione alle esigenze della comunità», ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo.