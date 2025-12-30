Trinitapoli: valutazione contratto con i gestori, modalità di esecuzione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

TRINITAPOLI - È convocata per il giorno 08/01/2026 alle ore 10.00 presso la sala giunta del Comune di Trinitapoli l’assemblea dell’ARO/BT3 per discutere quanto emarginato in oggetto.

Tanto, sospinto dal Sindaco di San Ferdinando di Puglia che ha lamentato la mancata convocazione dell’ARO, senza tenere conto che tale incontro deve trovare il favore e la disponibilità di tutti i Sindaci che ne fanno parte a motivo degli impegni che li occupano in ragione del ruolo istituzionale. Attese le lamentele pubbliche esternate si procede alla convocazione in audita altera parte.