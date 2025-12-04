Una mostra straordinaria illumina l’inverno: a Bari l’evento della Associazione Crocerossine d’Italia ETS

BARI - Un nuovo evento si aggiunge alla storia della, che ieri ha celebrato un appuntamento di forte valore culturale e simbolico.

In attesa della luce del Natale, nel periodo che segue il Solstizio d’Inverno — un tempo carico di significati e tradizioni, già al centro dei Saturnali fissati dall’imperatore Domiziano — la sezione barese, in collaborazione con “La Madonnina – Life and Care”, ha inaugurato una straordinaria mostra fotografica firmata da Loredana Moretti.

La fotografa ha seguito per oltre vent’anni il percorso creativo e umano dell’artista salentino Puccetto, e il titolo dell’evento racchiude un itinerario simbolico che attraversa spiritualità, arte e natura umana.

Per la tradizione cristiana, il Natale rappresenta infatti la nascita della Luce del mondo, la luce cristica che invita ad amare il prossimo, persino il nemico. Una luce che, come sottolineato durante la presentazione, può scaturire anche dalle zone più oscure della natura umana, trasformandole in valori universali di solidarietà.

L’incontro è stato introdotto dallo scrittore Michele Cristallo, con i saluti istituzionali del dottor Alberto Nerini e di Grazia Andidero.

Profonda e sentita la testimonianza di Loredana Moretti, che ha illustrato le motivazioni intime e artistiche che hanno ispirato il suo lungo lavoro di documentazione.

La presidente nazionale dell’Associazione, Santa Fizzarotti Selvaggi, ha offerto un ricco excursus storico-artistico, soffermandosi sulla fotografia come “scrittura di luce”: un linguaggio estetico capace di farsi metafora dell’Agape cosmico, quella forza che unisce popoli e civiltà in un unico destino condiviso.

Un evento che non è solo esposizione artistica, ma anche riflessione universale sulla luce, sull’umanità e sulla necessità di ritrovarsi comunità.