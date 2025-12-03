Violenza di gruppo a Massafra: confermata la condanna a 6 anni per tre uomini di Palagiano

TARANTO – La Corte d’Appello di Taranto ha confermato la condanna aper tre uomini di Palagiano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 23enne, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2024 nelle campagne di Massafra. I tre furono arrestati poche ore dopo dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la vittima stava tornando a casa in compagnia di due amici, un uomo e una donna, dopo una serata in discoteca a Palagiano. Durante il tragitto, il gruppo sarebbe stato avvicinato da un’auto con a bordo i tre imputati, che avrebbero offerto loro un passaggio. La proposta sarebbe stata accettata in quanto conoscevano uno dei ragazzi presenti nel veicolo.

Gli amici della 23enne sarebbero stati lasciati a Massafra, nei pressi di una villa, mentre la giovane, rimasta sola in auto, sarebbe stata condotta in una zona periferica e violentata dai tre uomini.

La vittima avrebbe implorato più volte di fermarsi, temendo per la sua vita, prima di riuscire a confidarsi con il fratello. Quest’ultimo l’accompagnò in ospedale, dove i medici riscontrarono i segni della violenza sessuale e una contusione al braccio, attivando immediatamente il protocollo previsto e contattando le forze dell’ordine.

La sentenza della Corte d’Appello conferma la gravità dei fatti e rappresenta un passo importante nella tutela delle vittime di reati sessuali nella provincia di Taranto.