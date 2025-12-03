Inter travolgente contro il Venezia: 5-1 e quarti di finale conquistati

MILANO - La squadra guidata da Chivu interpreta la sfida contro il Venezia nel miglior modo possibile: con attenzione, concentrazione e grande determinazione, riuscendo a imporsi con un netto 5-1 e a conquistare i quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Roma e Torino.La partita prende subito la piega giusta per l’Inter: in soli due minuti, tra il 18’ e il 20’, i nerazzurri indirizzano il match grazie ai gol di Diouf e Esposito. Prima del termine del primo tempo, Thuram sigla il 3-0, chiudendo di fatto la prima frazione con il punteggio già in netto favore della squadra di Chivu.All’inizio della ripresa, ancora Thuram si fa trovare pronto e realizza la sua doppietta personale, portando il punteggio sul 4-0. Il Venezia prova a reagire con la rete di Sagrado, ma nel finale Bonny chiude definitivamente i conti, fissando il risultato sul 5-1 per l’Inter.Una vittoria netta e convincente, che premia la concentrazione dei giovani nerazzurri e regala alla squadra la possibilità di sognare ancora nella competizione, in attesa di conoscere l’avversario dei quarti di finale.