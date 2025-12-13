WTA 125 di Quito, trionfo di Polona Hercog sulla terra battuta

FRANCESCO LOIACONO - La slovena Polona Hercog conquista il torneo WTA 125 di Quito, in Ecuador, disputato sulla terra battuta. In finale Hercog ha superato nettamente l’argentina Luisina Giovannini con il punteggio di 6-2 6-1.

Nel primo set la tennista slovena ha fatto la differenza grazie a un servizio molto preciso, che le ha consentito di controllare il gioco e di chiudere agevolmente il parziale. Nel secondo set l’equilibrio è durato fino all’1-1, poi Hercog ha preso il largo imponendo il proprio ritmo con rovesci incisivi e colpi rapidi da fondo campo, fino al successo finale.

In semifinale Polona Hercog aveva eliminato la francese Léolia Jeanjean con un doppio 6-2, mentre nell’altra semifinale Luisina Giovannini si era imposta 6-4 6-2 sulla greca Despoina Papamichail.

Nei quarti di finale, Hercog aveva superato l’americana Elvina Kalieva per 6-3 6-1. Giovannini aveva invece battuto l’ecuadoregna Meli Reasco con il punteggio di 6-3 7-5. Papamichail aveva avuto la meglio sull’ungherese Panna Udvardy per 6-4 7-5, mentre Jeanjean si era imposta 6-3 6-0 sulla slovena Veronika Erjavec.

Con questa vittoria Polona Hercog conferma la sua efficacia sulla terra battuta e aggiunge un altro titolo al suo palmarès.