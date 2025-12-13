Bari, domani la riapertura del parco Annoscia dopo gli interventi di riqualificazione

BARI – Riaprirà al pubblico domani, domenica 14 dicembre, alle ore 11, il parco Annoscia in via Tenente Cesare Suglia, nel quartiere Japigia, al termine degli interventi di riqualificazione, greening e potenziamento della dotazione sportiva. I lavori rientrano nell’azione sperimentale di “greening e forestazione” promossa dall’amministrazione comunale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, attribuendo loro nuove funzioni sociali e ricreative.

All’inaugurazione, aperta alla cittadinanza, parteciperanno il sindaco di Bari Vito Leccese, gli assessori alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, insieme a consiglieri comunali e municipali.

Il progetto di riqualificazione del parco Annoscia, del valore complessivo di 650mila euro, ha previsto un significativo incremento del verde con la messa a dimora di 166 alberi e 1.780 arbusti, con un aumento stimato della capacità di fissazione della CO₂ pari a circa 300 tonnellate in 20 anni e un rilevante miglioramento della biodiversità. Gli interventi hanno incluso l’inserimento di specie botaniche mediterranee o acclimatate, nuove fioriture e alberature, la manutenzione e l’implementazione dei vialetti esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi in materiale drenante, aree di sgambamento per cani di diversa taglia e il potenziamento dell’arredo urbano. Con un appalto aggiuntivo è stato inoltre realizzato l’impianto di pubblica illuminazione.

Sul fronte sportivo, l’area è stata ampliata e arricchita rispetto alla precedente dotazione, che comprendeva un solo playground. Sono stati realizzati nuovi percorsi in terra stabilizzata, una moderna area fitness e un campo regolamentare da padel.

In particolare, nella parte ovest del parco è stata realizzata una zona fitness attrezzata con strutture di ultima generazione, destinata a utenti dai 13 anni e all’allenamento di gruppi fino a 23 persone. La scelta delle attrezzature è stata orientata a garantire accessibilità e inclusività, rendendo lo spazio fruibile da persone di diverse età e abilità.

Nel quadrante est del parco è stato infine realizzato un campo da padel regolamentare, dotato di pavimentazione in erba sintetica, recinzione in acciaio zincato e verniciato, pareti in cristallo, rete e impianto di illuminazione.