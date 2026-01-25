Acquaviva delle Fonti inaugura la maratona di marcia italiana: Agrusti e Fiorini primi storici campioni sui 42,195 km

ACQUAVIVA DELLE FONTI – La marcia italiana ha scritto una nuova pagina della sua storia con i primi Campionati Italiani della maratona di marcia sulla distanza ufficiale di 42,195 km, introdotta da World Athletics in sostituzione della 35 km. Sotto pioggia e vento intenso, la città pugliese ha ospitato una giornata memorabile, capace di mettere alla prova tecnica, resistenza e gestione del ritmo degli atleti.

La gara maschile ha visto il successo di Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), secondo assoluto nella classifica generale dietro al tedesco Karl Junghannss, con il tempo di 3h19:46. Agrusti ha saputo gestire la gara con intelligenza e lucidità, crescendo nella fase finale. Tra gli altri italiani, si sono distinti Stefano Chiesa (Carabinieri) terzo, Aldo Andrei (Fiamme Oro) quarto e Luigi Reis (Trieste Atletica) quinto, mentre Cristian Serra (ASD La Fratellanza 1874) è stato il più convincente tra le Promesse.

Tra le donne, Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno), ventiduenne livornese, ha dominato la prova con 3h18:09, superando la favorita Federica Curiazzi e conquistando il primo storico titolo italiano sulla distanza. Curiazzi ha chiuso seconda, seguita da Lidia Barcella (Bracco Atletica), con Sara Vitiello e Gloria Guerrettà a completare le prime cinque.

La mezza maratona di marcia (21,097 km) ha visto il pugliese Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle) salire sul podio, secondo alle spalle di Andrea Cosi (Carabinieri), mentre nella prova femminile ha trionfato Michelle Cantò (Atl. Gran Sasso Teramo).

La giornata ha ospitato anche le gare giovanili e dei master sui 10 km, con Alessio Coppola (Fiamme Oro) e Serena Di Fabio (Fiamme Azzurre/Polisportiva Tethys) vincenti nelle rispettive categorie Juniores, e Rebecca D’Alessandro (Polisportiva Tethys) tra le Allieve.

«Nonostante condizioni meteo difficili – ha commentato il presidente del comitato FIDAL Puglia, Eusebio Haliti – la manifestazione ha permesso di assegnare i primi titoli italiani sui 42,195 km e di individuare la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coppa del Mondo».

Con vento, pioggia e una distanza nuova, Acquaviva delle Fonti ha celebrato la nascita della maratona di marcia italiana, segnando l’inizio di una nuova era della disciplina e consacrando Andrea Agrusti e Sofia Fiorini come i primi campioni storici sui 42,195 km.