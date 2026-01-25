Talsano travolta dalla pioggia: strade allagate e disagi per i cittadini

Pubblicato:


TARANTO – Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla frazione di Talsano, causando allagamenti diffusi e rendendo marciapiedi e attraversamenti pedonali praticamente inutilizzabili. Le precipitazioni intense hanno trasformato numerose vie in veri e propri torrenti, creando disagi per residenti e automobilisti.

Il problema, ricorrente in occasione di forti piogge, è legato a una rete fognaria per le acque bianche incompleta o non adeguata a smaltire grandi quantità di acqua. La situazione ha messo nuovamente in evidenza la necessità di interventi strutturali per prevenire allagamenti e garantire la sicurezza del territorio.

