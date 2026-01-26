Acquaviva delle Fonti, terza vittima nell’incidente del 19 gennaio: morto Jonathan Mastrovito
ACQUAVIVA DELLE FONTI – Sale a tre il bilancio del grave incidente stradale avvenuto il 19 gennaio ad Acquaviva delle Fonti. Jonathan Mastrovito, 19 anni, uno dei giovani rimasti feriti nell’impatto insieme a Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 15 anni, è morto dopo essere stato ricoverato all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
I familiari hanno dato l’assenso all’espianto degli organi, un gesto che potrebbe salvare altre vite. La tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, già segnata dalla perdita degli altri due giovani coinvolti nell’incidente.
Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’impatto.
