Rutigliano, incendio in centro storico: nessun ferito

RUTIGLIANO – Momenti di paura nel centro storico di Rutigliano, dove un incendio ha interessato l’in largo San Vincenzo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei, che hanno prontamente domato le fiamme.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Stando alle prime informazioni, nell’appartamento non si trovava nessuno e non risultano feriti. Le autorità locali hanno transennato la zona per consentire accertamenti e verifiche sulla sicurezza dell’edificio.