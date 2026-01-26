Emanuele Trevi ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro per la presentazione di Mia nonna e il Conte

BISCEGLIE – Venerdì 30 gennaio, alle ore 19:00, ledi Bisceglie ospiteranno Emanuele Trevi, uno degli scrittori più autorevoli del panorama letterario italiano contemporaneo, per la presentazione del suo ultimo libro(Solferino). Durante l’incontro, Trevi dialogherà con

Il microcosmo domestico

Al centro del racconto c’è Peppinella, la nonna dell’autore, matriarca calabrese dal fascino quasi mitologico, che sorprende per la sua bellezza anche oltre gli ottant’anni. Regina domestica e donna del popolo, Peppinella incarna una femminilità vitale e arcaica, sospesa tra quotidiano e sacro.

È nel giardino di famiglia, dominato dall’ombra di una grande cibbia, che il giovane Trevi trascorre le estati immerso tra libri e osservazioni silenziose di quel microcosmo domestico. Qui fa la sua comparsa un personaggio inatteso: un Conte ultraottantenne, studioso di storia borbonica, che chiede il permesso di attraversare la proprietà. Da questo incontro nasce un legame tenero e imprevisto, un amore tardivo vissuto con grazia e libertà, senza aspettative.

Una riflessione sull’esistenza

Trevi racconta la storia con uno sguardo partecipe e incantato, trasformando una vicenda familiare in una meditazione universale sul tempo, la vecchiaia e la possibilità di felicità anche quando la vita sembra già compiuta. L’affetto tra Peppinella e il Conte diventa un sentimento custodito come un segreto, «rinchiuso in una sfera di cristallo», accessibile solo a chi ha il coraggio di viverlo fino in fondo.

Con Mia nonna e il Conte, Trevi firma un libro intimo e luminoso, in cui memoria privata e dimensione mitica si intrecciano, dando vita a una riflessione struggente e ironica sull’amore, la famiglia e il mistero dell’esistenza.

Critico letterario e scrittore, Trevi collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera, ha vinto il Premio Strega 2021 con Due vite e il suo ultimo romanzo, La casa del mago, è stato finalista al Premio Campiello 2024.