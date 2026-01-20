Acquaviva delle Fonti, tragedia stradale: morti un 18enne e la sua fidanzata di 15 anni. Il cordoglio del sindaco: "Pensiero alle famiglie"

ACQUAVIVA DELLE FONTI – La comunità di Acquaviva delle Fonti è sconvolta per la morte di due giovani, Gianvito Novielli, 18 anni, e la fidanzata Denise Buffoni, 15 anni, coinvolti ieri sera in un grave incidente stradale sulla strada che collega Adelfia ad Acquaviva.

Secondo quanto ricostruito, l’auto guidata dal giovane, una Passat, ha prima urtato un’altra vettura, poi un autobus e infine una recinzione. Un terzo ragazzo, anch’egli a bordo, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il sindaco Marco Lenoci, sui social, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: “Acquaviva è ferita. Due giovani vite sono state strappate in modo improvviso e crudele. Come sindaco, ma prima ancora come padre, il pensiero va alle famiglie colpite. Oggi il silenzio è rispetto, il raccoglimento è amore. La nostra comunità è con voi.”

Lenoci ha annunciato il lutto cittadino, “non come atto formale ma come segno di una comunità che si ferma, che si raccoglie, che riconosce il peso immenso di questa perdita”.