Bari, tentata rapina in centro: arrestati due giovani stranieri

BARI – La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini stranieri, un 24enne e un 17enne, ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso aggravata dall’uso di armi. L’episodio è avvenuto in via Sparano, nel cuore della città, dove i due avrebbero minacciato due giovani turisti con un bastone tentando di sottrarre uno smartphone.

L’azione criminosa non è stata portata a termine grazie al pronto intervento di una guardia giurata, che ha collaborato con i poliziotti della Squadra Volante e della Sezione “Falchi” della Questura di Bari. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.

I due arrestati sono stati condotti rispettivamente alla Casa Circondariale e all’Istituto Penale per minorenni di Bari. I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari; l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.