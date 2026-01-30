Angela Baraldi, il nuovo tour fa tappa in Puglia

Al via sabato 31 gennaio da Genova “3021 LIVE 2026”, il nuovo tour di ANGELA BARALDI nei club italiani per presentare dal vivo il suo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile. Ad accompagnare Angela Baraldi sul palco ci saranno Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth).





Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Caravan e Friends&Partners:

31 gennaio 2026 – GENOVA – AD ASTRA Cinemino

6 febbraio 2026 – GUAGNANO (Lecce) – Rubik

7 febbraio 2026 – BARI – ODE Officina degli Esordi

19 febbraio 2026 – FIRENZE – Brillante_Nuovo Teatro Lippi

20 febbraio 2026 – ROMA – Angelo Mai

21 febbraio 2026 – BOLOGNA – DAS Dispositivo Arti Sperimentali

4 marzo 2026 – MILANO – Biko

6 marzo 2026 – TORINO – CPG

Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, “3021” comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.