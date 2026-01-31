Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e vento forte

BARI - Dalle ore 14:00 del 31 gennaio 2026 e per le successive 10 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a localmente moderati sui settori meridionali della Puglia. Sono previsti venti localmente forti dai quadranti orientali sui settori adriatici meridionali.

Inoltre, dalle stesse ore e per le successive 10 ore è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sui bacini del Lato e del Lenne. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di evitare zone a rischio allagamento.