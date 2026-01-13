Amiu Puglia lancia il nuovo portale per la prenotazione online del ritiro degli ingombranti a Bari e Foggia

BARI - È online, il nuovo sistema digitale per la prenotazione del ritiro gratuito degli ingombranti, dedicato ai cittadini di

Gli utenti possono accedere selezionando il proprio Comune di riferimento e, dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali, compilare passo passo i moduli con i propri dati anagrafici e l’indirizzo di ritiro. Successivamente, sarà possibile indicare con precisione gli ingombranti da conferire (massimo tre pezzi per un totale di tre metri cubi) e scegliere la data del ritiro.

Una pagina riepilogativa permetterà di verificare tutti i dati inseriti. Dopo la conferma, la prenotazione sarà registrata nel sistema Amiu Puglia e sarà possibile scaricarla immediatamente. L’utente riceverà un codice identificativo e una mail riepilogativa contenente un QR code da applicare sugli ingombranti. In alternativa, il codice può essere trascritto su un foglio se non è possibile stampare il QR code.

Il Numero verde 800011558 resterà attivo sia per effettuare le prenotazioni tramite operatore sia per chiarire eventuali dubbi sul nuovo sistema online. Per gli utenti di Foggia si tratta di una novità assoluta, dato che fino a oggi le prenotazioni erano possibili solo tramite telefono.

«Il nuovo portale permetterà di velocizzare e rendere più performante il sistema di prenotazione, fornendo uno strumento utile ai cittadini e consentendo ad Amiu Puglia di programmare i ritiri in modo più capillare e dettagliato – spiega la presidente Antonella Lomoro. – Questa innovazione si inserisce nella revisione dei sistemi informatici intrapresa dall’Azienda per gestire al meglio i servizi».

Lomoro aggiunge che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, gli abbandoni abusivi restano un problema quotidiano: «Con questo portale offriamo ai cittadini virtuosi uno strumento in più per utilizzare i nostri servizi e contribuire al decoro delle città».