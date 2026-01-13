Massafra, fermato un 26enne per l’omicidio di Jabar Khel
MASSAFRA - È stato fermato nella serata di ieri un 26enne afgano con l’accusa di omicidio volontario per la morte del connazionale Jabar Khel, 25 anni, accoltellato domenica scorsa in contrada Le Forche, alla periferia di Massafra.
I carabinieri hanno individuato e bloccato il sospetto dopo una ricerca nelle gravine della zona. La vittima è stata colpita alla nuca, agli arti e all’addome con una grossa arma da taglio, al termine di una lite scoppiata per futili motivi.
Secondo quanto appreso, Jabar Khel viveva a Massafra da circa un anno ed era in fase di regolarizzazione per il permesso di soggiorno.