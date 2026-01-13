Massafra, fermato un 26enne per l’omicidio di Jabar Khel

MASSAFRA - È stato fermato nella serata di ieri uncon l’accusa diper la morte del connazionale, 25 anni, accoltellato domenica scorsa in, alla periferia di Massafra.

I carabinieri hanno individuato e bloccato il sospetto dopo una ricerca nelle gravine della zona. La vittima è stata colpita alla nuca, agli arti e all’addome con una grossa arma da taglio, al termine di una lite scoppiata per futili motivi.

Secondo quanto appreso, Jabar Khel viveva a Massafra da circa un anno ed era in fase di regolarizzazione per il permesso di soggiorno.