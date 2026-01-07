Antonio Decaro proclamato nuovo presidente della Regione Puglia: il discorso di insediamento

BARI – Antonio Decaro è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Puglia. La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio presso la Corte d’Appello di Bari, alla presenza del presidente uscente Michele Emiliano, delle istituzioni locali e dei rappresentanti della società civile.

Nel suo discorso di insediamento, Decaro ha espresso gratitudine verso chi lo ha preceduto e ha delineato le linee guida del suo mandato, sottolineando impegno, responsabilità e attenzione verso la comunità pugliese.

“Ci è voluto un po’ di tempo, ma questo tempo mi è servito per studiare, riflettere e prepararmi a un ruolo tanto importante quanto complesso e carico di responsabilità”, ha esordito Decaro, richiamando la crescita e le aspettative della comunità regionale.

Il neo presidente ha ribadito la volontà di affrontare le fragilità della Puglia con realismo e trasparenza, senza nascondere i problemi dietro un’immagine idealizzata della regione. “La storia di un popolo è più importante di una storia Instagram”, ha affermato, annunciando un approccio pragmatico e coraggioso nella gestione delle sfide sociali, economiche e ambientali.

Decaro ha sottolineato inoltre il principio di equità nel suo ruolo: “Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti. La Puglia merita il coraggio di saper dire anche no, anche se sarà un no difficile e impopolare”.

Rivolgendosi ai cittadini, ha aggiunto: “Sarò il presidente dei Pugliesi prima che della Puglia. Giorno dopo giorno dovrò riconquistare la fiducia e l’affetto che mi avete dato”.

Il neo presidente ha concluso con una nota personale e ispirata: “Se qualcuno mi chiedesse di chi sono i nostri giorni, risponderei che non lo so. Ma so che i miei giorni, tutte le mie ore e minuti, nei prossimi cinque anni, saranno dei pugliesi. Grazie e buon lavoro a tutti noi”.

Con questa proclamazione, Decaro avvia ufficialmente il suo mandato, promettendo un governo attento alle persone, coraggioso nelle scelte e orientato al futuro della Puglia.