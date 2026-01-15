ATP Auckland, Darderi ai quarti: battuto Tabilo in tre set

Luciano Darderi approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Auckland, sul cemento australiano, grazie a una rimonta vincente contro il cileno Alejandro Tabilo. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 al termine di un match combattuto, ribaltato dopo un primo set nettamente a favore dell’avversario.

Negli altri incontri degli ottavi di finale del singolare, l’americano Ben Shelton ha superato 7-5 6-4 l’argentino Francisco Comesana, mentre il francese Giovanni Mpetshi Perricard ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie con il punteggio di 4-6 6-3 7-6. Successo in due set per l’ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto 6-4 6-4 il norvegese Casper Ruud.

Il ceco Jakub Mensik ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic 6-1 3-6 6-3, mentre l’americano Marcos Giron si è imposto 6-4 6-4 nel derby statunitense contro Alex Michelsen. L’argentino Sebastian Baez ha regolato 7-5 6-0 l’americano Jenson Brooksby. A completare il quadro dei qualificati ai quarti è stato l’americano Eliot Spizzirri, vincitore 7-6 6-4 sul portoghese Nuno Borges.

Nel torneo di doppio, negli ottavi di finale, i francesi Théo Arribage e Albano Olivetti hanno battuto 6-1 6-4 l’americano Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens, conquistando l’accesso ai quarti. Successo anche per la coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dall’americano Robert Galloway, che ha superato 7-6 6-4 Sadio Doumbia e Fabien Reboul.