Lecce, ufficiale l’arrivo di Oumar Ngom: contratto fino al 2029

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista mauritano Oumar Ngom dall’Estrela Amadora. Il calciatore ha firmato un contratto con il club salentino valido fino al 30 giugno 2029 e indosserà la maglia numero 79.

Ngom, classe giovane e profilo in crescita, in questa stagione ha collezionato 11 presenze con l’Estrela Amadora nella massima serie del campionato portoghese. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie del Pau, della squadra B del Niort e del Niort Under 19, maturando esperienza sia a livello giovanile sia nel calcio professionistico europeo.

Il centrocampista vanta inoltre 13 presenze da titolare con la nazionale della Mauritania, segnale di una continuità di rendimento che ha convinto il Lecce a puntare su di lui come rinforzo per la mediana.

L’arrivo di Ngom rappresenta un innesto importante per l’allenatore Eusebio Di Francesco, alla ricerca di nuove soluzioni a centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Il giocatore potrebbe essere convocato già per la sfida di domenica 18 gennaio alle 20.45 contro il Milan al “Meazza”, valida per la ventunesima giornata di Serie A, con la possibilità di partire dalla panchina ed entrare a gara in corso.

Per il Lecce l’obiettivo resta la salvezza, traguardo da inseguire attraverso solidità e profondità della rosa.