Australian Open 2026: Musetti e Sonego avanzano al secondo turno, Nardi eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Il primo turno degli Australian Open 2026 ha riservato grandi emozioni agli appassionati di tennis italiani, con alcuni successi importanti per i nostri giocatori.

Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno dopo il ritiro del belga Raphael Collignon nel quarto set, sul punteggio di 3-2 in favore dell’italiano, a causa di un infortunio alla coscia sinistra. La sfida era iniziata in equilibrio, con Collignon vincitore del primo set 6-4, mentre Musetti si era imposto nei due successivi con i punteggi di 7-6 e 7-5.

Successo anche per Lorenzo Sonego, che ha superato lo spagnolo Carlos Tabernier in tre set, 6-4, 6-0, 6-3, e per Luciano Darderi, che ha avuto la meglio sul cileno Cristian Garin con il punteggio di 7-6, 7-5, 7-6.

Sfortunata invece la giornata di Luca Nardi, eliminato dal cinese Yibing Wu con il risultato di 7-5, 4-6, 6-4, 6-2.

Tra gli altri match di rilievo, il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto il giapponese Shintaro Mochizuki 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, mentre il bulgaro Grigor Dimitrov ha superato il ceco Tomas Machac 6-4, 6-4, 6-3. L’americano Taylor Fritz ha avuto la meglio sul francese Valentin Royer 7-6, 6-7, 6-1, 6-2, e il ceco Vit Kopriva ha sconfitto il tedesco Jan Lennard Struff 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1. Infine, il polacco Hubert Hurkacz ha superato il belga Zizou Bergs 6-7, 7-6, 6-3, 6-3, e l’australiano James Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic 7-6, 3-6, 1-6, 7-5, 6-3.

Con questi risultati, Musetti, Sonego e Darderi si preparano ora agli incontri del secondo turno, con l’obiettivo di continuare a far brillare il tennis italiano sul palcoscenico internazionale.

