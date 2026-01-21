“Mentre rubavo la vita”: la poesia di Alda Merini inaugura l’XI edizione di Musica Felix a Foggia

FOGGIA - Sabato 24 gennaio prende il via l’XI edizione di, la rassegna musicale e culturale promossa dalla Fondazione Apulia Felix e sostenuta dal Ministero della Cultura, che quest’anno propone otto appuntamenti tutti di sabato alle ore 19 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

L’inaugurazione sarà affidata a “Mentre rubavo la vita”, uno spettacolo originale e intenso che unisce parola e musica per rendere omaggio alla poesia di Alda Merini (1931-2009), tra le voci più alte del Novecento. Sul palco, due grandi interpreti del panorama artistico italiano: Monica Guerritore, celebre attrice dal magnetismo scenico unico, e Giovanni Nuti, compositore e cantautore che da anni trasporta in musica le parole della poetessa.

Lo spettacolo è un concerto-racconto che attraversa la vita tormentata e straordinaria di Merini, dai lunghi ricoveri psichiatrici alla forza vitale indomita che la poesia le ha donato come strumento di salvezza. Il sodalizio artistico tra Alda Merini e Giovanni Nuti, iniziato nel 1996, ha prodotto progetti musicali e teatrali che oggi rivivono in questa messa in scena, trasformando i versi in un viaggio emotivo che intreccia musica, parole e immagini.

La regia è curata da Mimma Nocelli, la produzione da Paolo Recalcati per Sagapò Music, mentre sul palco, accanto ai protagonisti, si esibisce una formazione musicale composta da Josè Orlando Luciano (pianoforte e tastiere), Massimo Germini (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Carlo Giardina (basso) ed Emiliano Oreste Cava (percussioni e batteria).

I biglietti sono ancora disponibili a €15, acquistabili la sera dello spettacolo dalle ore 18 presso l’Auditorium Santa Chiara.

Per informazioni: tel. 3929892331 – e-mail: infoapuliafelix@gmail.com.