Corrie Ndaba: il difensore irlandese pronto a guidare la retroguardia del Lecce contro la Lazio

- Corrie Ndaba si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Lecce di Eusebio Di Francesco. Il difensore irlandese ha già collezionato 8 presenze in Serie A, dimostrando affidabilità e continuità all’interno del reparto arretrato giallorosso.

Il percorso di Ndaba è ricco di esperienze maturate soprattutto nel calcio britannico. Nel corso della sua carriera ha infatti vestito le maglie di Kilmarnock, Ipswich Town, Fleetwood, Burton Albion, Salford, oltre a quelle delle formazioni giovanili dell’Ipswich Under 23 e Under 18. Ha inoltre giocato per Chelmsford, Hemel e Cherry Orchard FC, costruendo passo dopo passo il proprio bagaglio tecnico e tattico. A livello internazionale può vantare anche una presenza da titolare con la Nazionale irlandese Under 18.

Arrivato a Lecce, Ndaba si è imposto come uno dei punti di forza della squadra, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore Di Francesco grazie a prestazioni solide e a una spiccata capacità di adattamento. La sua crescita rappresenta un elemento importante per l’equilibrio difensivo dei salentini, impegnati in un campionato complesso come la Serie A.

In vista della sfida di sabato 24 gennaio alle ore 20.45 contro la Lazio, valida per la ventiduesima giornata e in programma allo stadio “Via del Mare”, Ndaba è candidato a partire dal primo minuto. Una presenza che potrebbe rivelarsi decisiva in una gara impegnativa, nella quale il Lecce cercherà punti preziosi per continuare la corsa verso l’obiettivo stagionale: la salvezza.