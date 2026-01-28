Australian Open: Alcaraz in semifinale, avanzano anche Zverev e Sabalenka

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz agli Australian Open. Nei quarti di finale del singolare maschile, lo spagnolo ha superato l’idolo di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 6-1, conquistando l’accesso alla semifinale. Nel primo set Alcaraz ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente preciso, riuscendo a spuntarla nei momenti decisivi. Nel secondo parziale lo spagnolo ha preso il largo dominando lo scambio, in particolare con efficaci pallonetti. Nel terzo set l’equilibrio è durato fino all’1-1, poi Alcaraz ha accelerato con il rovescio e con colpi rapidi da fondo campo, chiudendo l’incontro senza difficoltà.

Avanza anche il tedesco Alexander Zverev, che nei quarti ha avuto la meglio sull’americano Learner Tien al termine di un match combattuto, concluso 6-3 6-7 6-1 7-6.

Nel torneo di doppio maschile, successo per la coppia australiana formata da Jason Kubler e Marc Polmans, che ha battuto i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul con il punteggio di 6-4 7-6, guadagnando un posto in semifinale.

Per quanto riguarda il singolare femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka ha dominato l’americana Iva Jovic, imponendosi 6-3 6-0 e qualificandosi per la semifinale. Netta anche la vittoria dell’ucraina Elina Svitolina, che ha superato Coco Gauff con un perentorio 6-1 6-2.