Calciomercato Lecce, Guilbert ceduto al Nantes: ora caccia al sostituto in difesa

Il Lecce ha ceduto a titolo definitivo il difensore francese Frédéric Guilbert al Nantes. Il calciatore ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club giallorosso fino al 30 giugno 2026 e, da svincolato, si è trasferito nella massima serie francese.

Guilbert lascia Lecce dopo una stagione in Serie A e prosegue così la propria carriera in Ligue 1, campionato che conosce bene. Nel corso degli anni il difensore ha infatti vestito, tra le altre, le maglie di Strasburgo, Bordeaux, SM Caen e AS Cherbourg, oltre ad aver maturato un’importante esperienza internazionale con l’Aston Villa in Premier League. In passato ha anche collezionato una presenza con la Francia Under 21.

Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, sarà chiamato a intervenire sul mercato per individuare un sostituto adeguato nel reparto arretrato. Un rinforzo considerato necessario in vista della seconda parte della stagione, con l’obiettivo primario del Lecce che resta la conquista della salvezza nel campionato di Serie A.