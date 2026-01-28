Australian Open: Jannik Sinner batte Ben Shelton e approda in semifinale
MELBOURNE – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali degli Australian Open grazie a una convincente vittoria in tre set su Ben Shelton, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4. Il tennista italiano ha gestito il match con grande equilibrio, mostrando solidità sia al servizio che negli scambi da fondo campo, senza dare mai l’impressione di soffrire il gioco dell’avversario.
Venerdì, Sinner affronterà Novak Djokovic per un posto in finale, in quello che si preannuncia un confronto ad altissimo livello. Con questo successo, il giovane italiano conferma ancora una volta la sua crescita costante nei tornei del Grande Slam, consolidando il suo status tra i principali protagonisti del circuito maschile.