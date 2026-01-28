Brindisi, Padel protagonista del terzo appuntamento con la diretta Instagram 'Parliamo di Sport con il maestro Carmine Iaia' in programma giovedì 29 gennaio



BRINDISI - Il format social "Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia" continua a raccogliere grande attenzione e partecipazione, consolidando puntata dopo puntata il proprio ruolo di spazio di confronto dedicato al mondo sportivo. Giovedì 28 gennaio 2025, alle ore 21.00, sulla pagina Instagram @maestro_carmine_iaia, andrà in onda la terza puntata, che introdurrà una nuova e significativa fase del progetto. - Il format social "Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia" continua a raccogliere grande attenzione e partecipazione, consolidando puntata dopo puntata il proprio ruolo di spazio di confronto dedicato al mondo sportivo. Giovedì 28 gennaio 2025, alle ore 21.00, sulla pagina Instagram @maestro_carmine_iaia, andrà in onda la terza puntata, che introdurrà una nuova e significativa fase del progetto.





L’appuntamento segna infatti l’avvio di un ciclo di incontri tematici dedicati ai singoli sport, con l’obiettivo di approfondire dinamiche, crescita, organizzazione e impatto sul territorio. A inaugurare questo nuovo percorso sarà il padel, disciplina in forte espansione che negli ultimi anni ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio.





La diretta sarà condotta dal giornalista Nico Lorusso, moderatore del format e parte integrante del cast fisso insieme al Maestro Carmine Iaia, Presidente di Uniti per lo Sport. Ospiti della serata Vanessa Quinto, socia tesserata JPADEL Arena Brindisi, e Andrea Martella, responsabile New Sport Padel Brindisi, che porteranno la loro esperienza diretta, offrendo uno spaccato concreto sulla realtà del padel locale e sulle sue prospettive di sviluppo.





"Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia" si conferma uno spazio di dialogo aperto e partecipato, capace di mettere in relazione dirigenti, operatori sportivi, atleti e appassionati. Anche in questa puntata il pubblico potrà intervenire attivamente attraverso commenti e messaggi in chat, contribuendo al dibattito in tempo reale.





Il format proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti dedicati a discipline specifiche, confermando la volontà di raccontare lo sport non solo come competizione, ma come strumento di crescita sociale, educativa e territoriale.