Monopoli, incidente stradale: donna estratta dai Vigili del Fuoco in condizioni critiche

MONOPOLI - Un grave incidente si è verificato ieri aintorno alle ore 13.30. Per un caso fortuito, una squadra deisi trovava a poche decine di metri dall’evento, impegnata nel taglio di rami pericolanti, e ha potuto intervenire immediatamente.

I pompieri hanno lavorato per tagliare le lamiere dell’auto coinvolta e riuscire a estrarre la conducente, una donna, che si trovava in condizioni critiche. La vittima è stata prontamente affidata ai sanitari giunti sul posto, che hanno provveduto al trasporto in ospedale per le cure necessarie.

Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.