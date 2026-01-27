Lecce, ufficiale l’arrivo di Cheddira: rinforzo in attacco per la corsa salvezza

– Il Lecce ha acquistato l’attaccante marocchinodal Napoli con la formula del. Il giocatore ha firmato con il club salentino un contratto valido fino al

Cheddira aveva iniziato la stagione in prestito al Sassuolo, dove ha giocato da agosto 2025 a gennaio 2026 nel campionato di Serie A, prima di rientrare al Napoli e passare successivamente al Lecce.

Nel corso della sua carriera, l’attaccante ha vestito numerose maglie, tra cui Espanyol Barcellona, Bari, Frosinone, Napoli, Parma, Mantova, Lecco, Arezzo, Sangiustese e Loreto. A livello internazionale vanta anche sei presenze da titolare con la Nazionale del Marocco.

Cheddira ha già fatto il suo debutto ufficiale con il Lecce, entrando in campo al 19’ del secondo tempo al posto di Stulic nella sfida contro la Lazio al “Via del Mare”, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

L’attaccante dovrebbe partire dalla panchina anche nella prossima gara di campionato: il Lecce affronterà il Torino domenica 1 febbraio alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella ventitreesima giornata, con la possibilità per Cheddira di trovare nuovamente spazio a gara in corso.

L’arrivo del marocchino rappresenta un rinforzo importante per l’allenatore Eusebio Di Francesco e per il reparto offensivo dei salentini, impegnati nella difficile corsa per la salvezza in questo campionato di Serie A.