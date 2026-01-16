Bari, al via la IV edizione di Professional Expo tra esposizione ed experience





BARI - Sabato 17 gennaio, al The Nicolaus Hotel di Bari, sarà inaugurata la quarta edizione di “Professional Expo”, l’evento fieristico dedicato ai settori della fotografia, del video, dell’audio e, per la prima volta, anche della grafica e della stampa, organizzata da Rocco e Marco Solimine.Alle 10 è previsto il taglio del nastro con le autorità e la visita istituzionale. A seguire, l’esposizione sarà aperta ai visitatori, con ingresso gratuito previa registrazione o on line al sito www.professionalexpo.it o all’ingresso della sala espositiva. Il Salone accoglierà il pubblico negli oltre 2mila metri quadrati dedicati agli espositori, che per l’occasione presenteranno le loro novità e le più recenti innovazioni tecnologiche.Ricco il programma di appuntamenti della prima giornata, che includerà eventi congressuali e workshop con la partecipazione di numerosi fotografi professionisti. Saranno disponibili i set — novità di questa edizione — dedicati alle experience, attività strutturate che permetteranno ai fotografi di utilizzare macchine e obiettivi particolari in contesti specifici.Le sessioni saranno organizzate in tre ambiti: wedding, moda e sport, con la presenza di modelli e modelle per ricreare situazioni di scatto reali. L’obiettivo è offrire un ambiente controllato in cui sperimentare attrezzature e tecniche in differenti condizioni operative.Questa manifestazione si rivolge non solo ai professionisti del settore, ma anche agli appassionati, riunendo il mondo della fotografia classica e digitale sotto lo stesso tetto, con l’obiettivo di rispondere a un mercato in continua evoluzione. Saranno presenti anche distributori di diverse tipologie di attrezzature, offrendo ai visitatori la possibilità di provare le ultime novità del settore: macchine fotografiche, obiettivi, supporti e strumenti per la stampa. Allo stesso tempo, professionisti e imprese avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, nel segno dell’innovazione e con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica.“Professional Expo” sarà aperta sabato dalle 11.30 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. L’ingresso è gratuito, mentre la partecipazione alle masterclass è a pagamento. Per informazioni è possibile visitare il sito www.professionalexpo.it .: 3495269727: 11.30 (ingresso gratuito con registrazione)