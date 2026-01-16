Beppe Delre torna con il nuovo singolo ''Clemetina''





Dopo il travolgente ritmo estivo de “L’Anguria”, Beppe Delre torna con un nuovo capitolo del suo originale progetto artistico che intreccia musica, natura ed emozioni. “Clementina”, un brano dal sapore brasiliano che profuma di agrumeti e di buonumore contagioso.

Clementina non è soltanto una donna né semplicemente un frutto: è il simbolo di una gioia quotidiana, semplice e luminosa. Una figura solare, piena di energia, che vive in armonia con la natura e con la casa che abita, prendendosi cura delle piccole cose e del suo aranceto. È “il frutto della terra e vitamina”, come recita il testo: un vero e proprio stile di vita fatto di positività, autenticità e luce.

Il brano, scritto e composto da Beppe Delre, è arrangiato e prodotto da Max De Domenico, che ne valorizza l’anima latin-pop attraverso una raffinata cura timbrica e ritmica. Clementina si fonda su una ricca trama di percussioni suonate da Gabriel Prado, sul calore del Fender Rhodes di Alex Altarocca, sull’energia del basso elettrico di Alfredo Paixao e sui colori della sezione fiati, con il flauto di Francesco Lomangino e la tromba e il trombone dello stesso Max De Domenico. A completare il quadro brasileiro, il cavaquinho di Raffaele Parisella, che richiama immediatamente l’atmosfera del carnevale sudamericano.

Il risultato è una samba moderna, calda e danzante, pensata per muovere il corpo e alleggerire lo spirito sin dal primo ascolto.

Clementina si inserisce all’interno di un più ampio percorso artistico in cui Beppe Delre esplora il rapporto tra cibo, emozioni e benessere. Un progetto discografico in cui ogni brano racconta un personaggio, uno stato d’animo, un sapore, un frammento di vita. Dopo l’anguria, simbolo dell’estate, arriva ora l’agrume d’inverno: portatore di luce, vitamina e vitalità nei mesi più freddi.

Con Clementina, Beppe Delre conferma la sua identità di cantante, autore e narratore capace di unire mondi diversi: la tradizione del crooner, il gusto pop, l’amore per il ritmo latino e una particolare attenzione al benessere emotivo di chi ascolta. Un brano che invita a ballare, ma anche a prendersi cura di sé e degli altri, partendo dalle cose più semplici: un sorriso, un frutto, un abbraccio.

Cantante, compositore e didatta Beppe Delre (nato a Mola di Bari) svolge attività concertistica in Italia e all’estero: ha partecipato come solista a vari festival e rassegne fra cui Pescara Blues, Epidaurus Festival (Croazia), Orsara Jazz Festival, Teano Jazz Winter, Festival Internazionale di Castelfidardo, Eataly Jazz Milano, Bari in Jazz. È solista in diverse orchestre e big band nell’ambito pop e jazz fra cui: Italian Big Band, Apulia Big Band, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce, Filarmonica di Lecce, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Magna Grecia. È stato ospite a vari spettacoli televisivi. Ha tenuto concerti “Pro Unicef” e “Pro Emergency”. Collabora con diversi studi di registrazione come songwriter. È docente di Canto Pop Rock presso il Conservatorio N. Rota di Monopoli. Premiato come “Miglior Crooner 2009” e “Best Jazz Singer 2010” agli Italian Jazz Awards. Ha al suo attivo 20 incisioni discografiche e 2 pubblicazioni editoriali. Cantante, autore e vocal coach, Beppe Delre da sempre è stato affascinato dalla canzone d’autore e dai songwriters americani.







