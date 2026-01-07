Bari, emergenza freddo: il Comune aumenta i posti letto per i senza dimora

BARI – In risposta al brusco calo delle temperature e al peggioramento delle condizioni meteorologiche, il sindaco Vito Leccese ha firmato questa mattina un’ordinanza che prevede l’ampliamento dei posti letto nei centri di accoglienza notturna per le persone senza dimora.

Il provvedimento rientra nel piano comunale per l’emergenza freddo, attivo dallo scorso 4 dicembre, e mira a tutelare la salute di chi è costretto a vivere per strada, garantendo spazi sicuri per ripararsi dal gelo.

A partire da questa sera e fino al termine dell’allerta meteo saranno disponibili 21 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: 5 posti saranno allestiti presso il centro di accoglienza “Andromeda” in corso Alcide De Gasperi 320/A (che normalmente ne dispone di 43) e 16 presso la casa di comunità semiresidenziale “Don Vito Diana” in via Curzio dei Mille 34 (che solitamente ne ospita 24).

I gestori delle strutture – CAPS e fondazione Santi Medici Cosma e Damiano Onlus – dovranno garantire l’apertura continua delle strutture per permettere agli ospiti di sostare durante l’intera giornata e trovare riparo dal freddo intenso.

L’iniziativa conferma l’attenzione del Comune di Bari verso le fasce più vulnerabili della popolazione e la volontà di rafforzare le misure di protezione durante le emergenze climatiche.