Bari, Ferrante (Mit): “Iter del Parco della Giustizia prosegue, opera prioritaria per la città”

BARI - “Ilrappresenta un intervento di primaria importanza: permetterà di unificare in un’unica sede gli uffici attualmente dislocati sul territorio e restituire ai cittadini un’area completamente riqualificata. L’iter prosegue e stiamo lavorando per accelerare le attività necessarie, superando ritardi e ostacoli frapposti daidi chi vorrebbe bloccare tutti i cantieri, con l’obiettivo di consegnare alla città un polo giudiziario e un parco urbano all’avanguardia”.

Lo ha dichiarato questa mattina il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, durante un incontro con il Commissario straordinario dell’opera, Ottavio Ficchì.

Ferrante ha sottolineato come il Parco della Giustizia rappresenti un’opera prioritaria, capace di coniugare il rafforzamento dei presidi di legalità con la rigenerazione urbana, diventando un vero e proprio simbolo di rinascita del territorio. L’intervento, interamente finanziato, conferma l’importanza strategica della Cittadella della Giustizia per il Governo.

“In stretta sinergia con il viceministro Francesco Paolo Sisto, da sempre precursore del progetto, continuerò a tenere alta l’attenzione affinché si avvii nel più breve tempo possibile la concreta realizzazione di un’opera che consentirà alla città di voltare pagina”, ha concluso Ferrante.