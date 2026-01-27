Ferrotramviaria: anomalia tecnica a un treno, disagi sulla linea

BARI - Ferrotramviaria informa che il treno ET91318, in uscita dalla stazione di Bari Centrale intorno alle ore 13.30, è attualmente fermo in prossimità dell’ingresso della stazione stessa a causa di una anomalia tecnica.La circolazione ferroviaria subirà nel corso del pomeriggio rallentamenti ed eventuali cancellazioni di treni. Ferrotramviaria, nell’esprimere il proprio rammarico per l’accaduto, sta operando con il massimo impegno perché l’inconveniente sia recuperato nel più breve tempo possibile e manterrà al corrente gli utenti anche attraverso il canale whatsapp.Sono in corso le operazioni di assistenza ai passeggeri a bordo e di recupero del mezzo, che si svolgono nel rispetto delle procedure di sicurezza.