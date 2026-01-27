Ostuni, Festa di San Biagio: torna l’accesso al Santuario



Sarà nuovamente celebrata la Messa nella cripta





OSTUNI (BR) - In occasione della Solennità di San Biagio, patrono della città di Ostuni, l’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione il ritorno della possibilità di accesso al Santuario di San Biagio e la ripresa delle celebrazioni religiose all’interno della cripta, dopo diversi anni di interdizione.





Il ritorno dell’accesso al Santuario rappresenta un momento significativo per la città, che ritrova uno dei suoi luoghi simbolo nel segno della devozione, della memoria collettiva e della valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico.





"Tornare a celebrare la Messa nella cripta di San Biagio significa restituire alla nostra comunità un luogo profondamente identitario, carico di fede, storia e memoria collettiva - dichiara il sindaco Angelo Pomes -. È il risultato di un lavoro attento e responsabile che unisce sicurezza, rispetto dei luoghi e attenzione alle tradizioni più sentite dagli ostunesi".





Grazie agli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il Santuario, realizzati e seguiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Ostuni, sarà infatti possibile celebrare nuovamente la Santa Messa all’interno di uno dei luoghi più identitari e sentiti dalla comunità ostunese.





I lavori, pur non essendo ancora completamente conclusi, hanno raggiunto un livello di sicurezza tale da consentire l’accesso alla cripta in condizioni controllate e adeguate.





"È una grande soddisfazione - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia - poter restituire alla città e ai fedeli un luogo sacro così caro agli ostunesi. Il costone roccioso è stato messo in sicurezza e questo permette di tornare a celebrare la Messa nella cripta dopo un’assenza di diversi anni. La giornata vedrà il supporto della Protezione Civile che guiderà fedeli ed avventori nel percorso verso la cripta, affinché tutto si svolga in piena sicurezza. Un risultato importante, frutto di un lavoro seguito con attenzione dal settore Lavori Pubblici".





Le celebrazioni religiose in onore di San Biagio si svolgeranno martedì 3 febbraio, secondo il programma predisposto dalla Vicaria di San Biagio, con le celebrazioni presso la Chiesa di San Francesco e anche presso la Grotta del Santuario alle ore 9:00, 10:30 e 15:00.





Nel pomeriggio alle ore 18:00, nella Chiesa di San Francesco, sarà celebrata la solenne funzione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini. Al termine di tutte le celebrazioni i fedeli potranno baciare le reliquie del Santo Patrono di Ostuni che l’officiante avvicinerà alla gola in segno di devozione.





Il 3 febbraio, dalle 13,30 alle 16,30, sarà attivo un servizio di trasporto gratuito che collegherà Ostuni con il santuario. I bus partiranno ogni mezz’ora da Viale dello Sport ed effettueranno una fermata in Largo Falcone. Il rientro sarà articolato con le stesse modalità.





Ad arricchire la giornata, l’Info-Point di Ostuni organizza visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria (al numero 0831.1982471), dedicate alla scoperta di San Biagio tra storia, spiritualità e natura, con partenza alle ore 10:00, 12:00 e 15:00 dall’ingresso del Santuario.