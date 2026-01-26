Bari, il Comune lancia l’avviso “La Casa nel Parco – La Rossani partecipa” per la gestione della BiblioTeca del Mediterraneo

BARI – Il Comune di Bari ha presentato l’avviso pubblico “La Casa nel Parco – La Rossani partecipa”, un’iniziativa finalizzata a individuare fino a otto organizzazioni o Associazioni Temporanee di Scopo con cui sottoscrivere accordi ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore. L’obiettivo è avviare attività di co-programmazione e co-progettazione per definire funzioni, attività e modelli di gestione de “la Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo”.

I soggetti selezionati saranno chiamati a promuovere iniziative culturali e creative orientate alla realizzazione di un hub pubblico polifunzionale, concepito come luogo sicuro di ascolto, accoglienza e partecipazione. Le attività dovranno essere coerenti con la vocazione originaria del Polo Biblio-Museale, che pone al centro il valore dei libri e della lettura come strumenti di accesso alla conoscenza, sviluppo del pensiero critico e promozione dell’abitudine alla lettura lungo tutto l’arco della vita.

Alle organizzazioni beneficiarie sarà riconosciuto un contributo economico. Contestualmente, esse si impegneranno a partecipare alla definizione del modello di gestione del bene e a un percorso di capacity building, attraverso il trasferimento di competenze specifiche legate alla gestione di spazi culturali e creativi.

La partecipazione è aperta a Enti del Terzo Settore singoli o aggregati in ATS, con l’individuazione di un soggetto capofila. Tra i requisiti richiesti è prevista la presenza di una compagine giovanile superiore al 50 per cento dei soci. Il percorso condiviso con gli enti selezionati sarà propedeutico all’avvio della gestione della Rossani per un periodo di 36 mesi, secondo modalità che verranno definite nell’ambito del percorso partecipativo.

La presentazione pubblica dell’avviso è in programma martedì 27 gennaio alle ore 18.30 negli spazi de “La Rossani”. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta, del sindaco di Bari Vito Leccese e dell’assessora comunale alle Culture Paola Romano, interverranno Mauro Paolo Bruno, dirigente del Servizio Poli Integrati Territoriali della Regione Puglia, Luciana Cazzolla, direttrice della Ripartizione Culture del Comune di Bari, e Vincenzo Bellini, amministratore di Bass Culture.

L’avviso rappresenta l’esito di un percorso di ascolto e attivazione svolto tra ottobre e gennaio, che ha coinvolto in particolare il pubblico giovanile attraverso incontri, visite e laboratori dedicati alla condivisione e alla co-progettazione, con un focus sull’attivazione e sul protagonismo delle nuove generazioni.

A conclusione dell’evento di presentazione, i partecipanti potranno prendere parte alle iniziative che animeranno la Rossani nella stessa serata, tra cui le proiezioni della rassegna “Cinema, Manifesti e Visioni: il cinema italiano degli anni ’60 e ’70”.

Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Bari nell’ambito de “La Casa nel Parco”, sostenuto da ANCI, e realizzato in raccordo con la Regione Puglia, con l’obiettivo di consolidare la Rossani come polo pubblico di cultura, creatività e innovazione sociale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito casanelparcorossani.it.