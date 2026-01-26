Bari, due incidenti in poche ore: donna investita in via Ravanas e scontro tra monopattino e auto

BARI – Due incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore a Bari, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario del 118 in due diversi punti della città.

Il primo episodio è avvenuto in via Ravanas, nei pressi dell’Ex Manifattura, dove una donna è stata investita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima. La donna era cosciente al momento dei soccorsi e le sue condizioni, secondo quanto emerso, non desterebbero particolare preoccupazione.

Un secondo intervento del 118 si è reso necessario all’incrocio tra via Oberdan e via Mola, sempre nel capoluogo pugliese, a seguito di un incidente che ha coinvolto un’auto e un monopattino elettrico. Nell’impatto è rimasta ferita una giovane ragazza che si trovava alla guida del mezzo elettrico. Anche in questo caso sono immediatamente scattati i soccorsi per le cure del caso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.