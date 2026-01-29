Bari, la Crocerossine celebra l’inizio del 2026 con una Santa Messa speciale

BARI - Lainvita cittadini e volontari allain programma lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso la sede dell’associazione in

L’iniziativa nasce con l’intento di ringraziare per l’impegno del 2025, un anno durante il quale l’associazione ha sostenuto numerose persone in difficoltà, e di inaugurare il nuovo anno con rinnovata energia e spirito di servizio.

La funzione sarà celebrata da Don Mario Persano, parroco della chiesa di San Nicola in Carbonara, noto per il suo carisma e la preparazione culturale e teologica, autore anche di un’opera sulla ricerca della bellezza ispirata a Dostoevskij. I saluti di benvenuto saranno affidati a Grazia Andidero, responsabile della Sezione di Bari, e a Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’associazione.

A rendere ancora più suggestivo l’evento, l’accompagnamento musicale sarà curato dalla prof.ssa Adriana De Serio, al pianoforte e all’organo. L’appuntamento si propone come momento di spiritualità, riflessione e condivisione, aperto a tutti coloro che desiderano iniziare l’anno con cuore grato e spirito rinnovato.

La comunità è invitata a partecipare a questo momento di unione e gratitudine.