Bari, lavori di ripristino stradale: modifiche alla viabilità fino al 27 febbraio
BARI - La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari informa che, per consentire lavori di ripristino del manto stradale a cura di Enel Distribuzione S.p.A., saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità dalle ore 7.00 alle 17.00 fino al prossimo 27 febbraio.
In particolare, è prevista:
Istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati;
Restringimento della carreggiata nelle seguenti strade:
Viale Papa Pio XII, da via Arcidiacono Giovanni a viale Papa Giovanni XXIII;
Viale Papa Giovanni XXIII, da viale Papa Pio XII a via Niceforo;
Via Pansini, da viale Papa Pio XII a via Amoruso Manzari.
Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire eventuali percorsi alternativi.