Santo Spirito, mistero sulla spiaggia: migliaia di pesci morti tra alici e sarde

BARI - Un vero e proprio mistero si è verificato sulla spiaggia di Santo Spirito, dove sono stati ritrovati migliaia di pesci morti lungo la riva. La segnalazione social di Onofrio Pinto ha scatenato numerose reazioni e suscitato grande curiosità tra i residenti e i bagnanti.

Si tratta principalmente di alici e sarde. Secondo le prime ipotesi, alcuni pescatori, a causa dell’eccessivo carico del pescato, avrebbero liberato parte dei pesci in mare. Questi sono poi stati trascinati fino alla riva, attirando gabbiani e alcune persone che ne hanno approfittato raccogliendoli con secchi.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla gestione del pescato e sull’impatto di queste pratiche sull’ecosistema marino locale.