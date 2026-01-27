Giornata della Memoria: bandiere a mezz’asta sul Palazzo di Presidenza della Regione Puglia

BARI - In occasione della, oggi, martedì 27 gennaio, le bandiere delsono esposte a mezz’asta, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in segno di ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Il presidente della Regione Antonio Decaro ha dichiarato:

“La memoria è una forma di resistenza contro ogni rigurgito di violenza, odio, indifferenza. La memoria che celebriamo oggi va praticata ogni giorno, nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi. È un esercizio costante che ci permette di difenderci dagli orrori del passato, costituendo un argine culturale e politico per riconoscere e contrastare qualsiasi reminiscenza delle stagioni più buie dell’umanità”.

L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, ha aggiunto:

“Stiamo vivendo un momento storico di grande paura, in cui gli spettri di periodi bui si stanno ripresentando con atteggiamenti di sopruso che in qualche caso coinvolgono interi popoli. Celebrare la Giornata della Memoria è fondamentale per tenere vivi i valori di pace, democrazia e solidarietà, ricordando la barbarie nazifascista che ha causato lo sterminio di milioni di ebrei, rom, sinti e omosessuali. Non possiamo rinunciare a ricordare né lasciare spazio a vecchie o nuove forme di antisemitismo”.