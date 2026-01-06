Bari piange i giovani vittime dell’incidente di Mungivacca: oggi i funerali di Davide Capuozzo

BARI – Oggi si è svolto l’ultimo saluto a, il 17enne deceduto domenica scorsa nell’incidente stradale a Mungivacca. I funerali si sono tenuti presso ladi Bari.

Domani pomeriggio, giovedì 7 gennaio, alle 16.30 nella chiesa del Redentore, saranno celebrati i funerali di Andrea Liddi, 18 anni, e nuovamente di Davide Capuozzo, 17 anni, per permettere ai familiari e agli amici di partecipare alle cerimonie.

La Procura di Bari ha disposto il sequestro di due moto e quattro telefoni cellulari nell’ambito dell’indagine per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, Liddi era alla guida della Yamaha 700 depotenziata che ha travolto Capuozzo.

Al momento dell’incidente erano presenti altre due persone: il ragazzo che viaggiava con Liddi sulla moto e un altro amico, testimone oculare dell’accaduto. Gli investigatori hanno proceduto al sequestro dei telefoni dei quattro coinvolti, e nei prossimi giorni saranno conferiti gli incarichi per gli accertamenti tecnici finalizzati a chiarire l’esatta dinamica della tragedia.