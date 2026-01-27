Bari, Ponte Giuseppe Garibaldi chiuso il 29 e 30 gennaio per prove di carico dinamiche

BARI - La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche informa cheil, tra, saràper consentire lo svolgimento delle, attività propedeutiche al

Le prove, di tipo non invasivo, hanno l’obiettivo di individuare, tramite sensori, le frequenze proprie di vibrazione dell’infrastruttura, così da costruire una vera e propria “impronta digitale dinamica” del ponte. I dati raccolti saranno utili sia per la valutazione dello stato di sicurezza sia per l’eventuale pianificazione di interventi di manutenzione.

Attualmente sul ponte sono in vigore una riduzione della carreggiata e il divieto di transito ai mezzi pesanti, misure adottate in seguito alla caduta di calcinacci. In caso di esito positivo delle prove previste nei due giorni, il ponte potrà tornare interamente fruibile, con tutte e quattro le corsie aperte anche a autobus e mezzi pesanti.

Nei giorni scorsi sono già stati completati i rilievi preliminari sulla geometria delle campate, sullo stato dei giunti e degli appoggi e sull’eventuale presenza di lesioni, mediante laser scanner. Le rilevazioni hanno permesso la realizzazione di un modello CAD dell’opera, che integra le informazioni contenute nel progetto originario del ponte, risalente agli anni Settanta e conservato negli archivi storici comunali.

Durante le giornate del 29 e 30 gennaio verranno installati sul ponte specifici sensori che registreranno la risposta della struttura al passaggio di mezzi con carico certificato. Per consentire il corretto posizionamento della strumentazione e l’esecuzione delle misurazioni, la chiusura al traffico sarà totale nella fascia oraria indicata. Qualora le operazioni si concludessero in anticipo, il ponte potrà essere riaperto con carreggiata ridotta.

L’analisi dei risultati rientra nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro triennale per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla classificazione e gestione del rischio, alla valutazione della sicurezza e al monitoraggio dei ponti di proprietà o competenza dell’amministrazione comunale di Bari.

Per informazioni aggiornate sui cantieri attivi o in fase di attivazione, è operativo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.